Песков оценил способы дипломатического урегулирования кризиса на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время не просматривается перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования конфликта вокруг Украины, заявил в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Киев причастен к организации террористических актов на территории РФ. В частности, речь идет об убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи в Московской области. По словам Пескова, украинские власти не гнушаются ничем.

В настоящее время можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Украины сейчас не просматривается, — заметил представитель Кремля.

Он добавил, что Россия должна оградить свои территории от опасности.

Ранее Песков сказал, что страны, накачивающие Украину оружием, несут ответственность за свои решения. Он добавил, что среди европейских политиков растет напряженность из-за дискуссий по поставкам вооружений, в частности, танков.

Представитель Кремля добавлял, что расплачиваться за эту «накачку» придется народу Украины.