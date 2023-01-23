В Кремле отметили нервозность Европы из-за поставок вооружений Киеву Песков заявил, что в Европе растет напряженность в связи с поставками Украине вооружений

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Страны, накачивающие Украину оружием, несут ответственность за свои решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что среди европейских политиков растет напряженность из-за дискуссий по поставкам вооружений, в частности, танков.

Варшава угрожает Берлину. Все это, конечно, тоже говорит о том, что нервозность среди членов альянса постоянно растет. Здесь все страны, которые прямо или косвенно принимают участие в накачке вооружениями и в повышении их технологического уровня, они все за это несут ответственность. Расплачиваться за это предстоит украинскому народу, — заявил Песков.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2. Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что к Берлину официально по этому вопросу еще не обращались, однако не уточнила, будет ли Берлин против, если примеру Варшавы последуют другие страны Евросоюза.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard. По его словам, ситуация на Украине является частью большой игры, которая касается в том числе американского влияния в Европе, что хорошо понимают ФРГ и Франция.