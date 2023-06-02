Песков оценил перспективы диалога с США по стратегической безопасности Песков: наметок на переговоры России и США по стратегической безопасности пока нет

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Сейчас никаких наметок на переговоры Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической безопасности нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что рано или поздно они должны состояться, передает ТАСС.

Пока каких-то наметок на этот счет нет, хотя должны быть однозначно, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что обмен информацией между Россией и США по линии ДСНВ по-прежнему ведется по дипломатическим каналам.

Госдеп США ранее сообщил, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Решение Белого дома вступило в силу с 1 июня, говорится в документе, распространенном дипведомством. Кроме того, Вашингтон перестал предоставлять России телеметрическую информацию, которая затрагивала пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что решение США прекратить передавать России данные о своем стратегическом вооружении, его статусе и местонахождении в рамках ДСНВ ничего не изменит. Парламентарий подчеркнул, что Вашингтон уже до этого всячески игнорировал передачу данных, нарушая существующие соглашения.