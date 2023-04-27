Песков объяснил, зачем Путин поехал в Кремль поздно вечером Песков: Путин поехал поздно вечером в Кремль из-за запланированных на следующий день встреч

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поехал в Кремль накануне ближе к ночи, поскольку сегодня должен был провести встречи довольно рано, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, президент закончил работать в резиденции в Огарево и после этого отправился к себе в квартиру в Кремль, это обычная практика, передает ТАСС.

У Путина есть квартира в Кремле, где он часто ночует. Вчера у него была работа в Огарево, закончив все дела в Огарево, потому что сегодня он достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он переехал в Кремль, это обычная практика, это часто бывает, — сказал Песков.

Накануне около 22:00 в Сети появилось видео, как кортеж Путина движется по пустой трассе в сторону Красной площади.

Летом 2022 года Путин неоднократно приезжал в Кремль поздно ночью. Как утверждал экс-депутат Госдумы, директор Института политических исследований Сергей Марков, это могло быть связано с тем, что Россия в ближайшее время должна была объявить Украину террористическим государством. Тем не менее с тех пор власти страны так этого и не сделали.