Песков назвал «PR-операцией на крови» историю с детской больницей в Киеве Песков: Киев использует трагедию с «Охматдетом» как фон перед саммитом НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Трагедия с детской больницей «Охматдет» в Киеве, на которую упала украинская ракета ПВО, используется украинскими властями с целью пиара, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля отметил, что все происходящее нужно Киеву для создания фона в преддверии саммита НАТО в Вашингтоне.

Конечно же, это все такая PR-операция, причем PR-операция на крови. Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая и попала в эту больницу детскую. Это действительно трагедия, но она используется умышленно для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Киев прибегает к достаточно известной «нечистоплотной и иезуитской» методике, однако России очень сложно доносить свою точку зрения до западного мира из-за монопольного доминирования там англосаксонских СМИ. Тем не менее Москва все равно будет нести правду о произошедшем в РФ и в тех странах, где аудитория готова ее услышать, заключил Песков.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не знают о содержании письма премьера Венгрии Виктора Орбана руководству Евросоюза по итогам его переговоров с Владимиром Путиным. На вопрос, ознакомились ли с посланием в Кремле, он ответил отрицательно.