Песков: экономическая война против России бьет по ценам в мире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Антироссийские санкции «бьют по мировым ценам» на энергоресурсы и продовольствие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. Он отметил, что текущий год стал примером «идеального системного шторма», когда многие страны мира расплачиваются за свою неправильную экономическую политику, в том числе по отношению к России.

Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены против РФ, бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное, — сказал Песков.

Ранее США, Евросоюз и ещё более 50 членов Всемирной торговой организации (ВТО) подписали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и её последствиями для международной торговли. По мнению подписантов, текущие события оказывают разрушительное воздействие на экономику страны, что может заметно отразиться на всей мировой системе. Авторы документа призвали сохранить способность Киева осуществлять торговлю и обезопасить его торговые пути.