ВТО испугали последствия спецоперации на Украине для мировой торговли В ВТО обеспокоились последствиями ситуации вокруг Украины для мировой торговли

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США, Евросоюз и ещё более 50 членов Всемирной торговой организации (ВТО) подписали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и её последствиями для международной торговли. По мнению подписантов, текущие события оказывают разрушительное воздействие на экономику страны, что может заметно отразиться на всей мировой системе. Авторы документа призвали сохранить способность Киева осуществлять торговлю и обезопасить её торговые пути. Заявление распространил аппарат представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, его цитирует ТАСС.

Мы, министры торговли и главы делегаций нижеподписавшихся членов ВТО, встретились сегодня в Женеве по случаю 12-й министерской конференции ВТО, чтобы подтвердить свою полную поддержку народа Украины и солидарность с ним, — говорится в документе.

Подписавшие заявление полагают, что нынешняя ситуация «оказывает разрушительное воздействие» на экономику Украины и её способность вести торговлю.

Мы серьезно обеспокоены последствиями разрушения [соответствующей инфраструктуры] для Украины и для мировой торговли, в частности это касается поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых на Украине, в том числе сельскохозяйственной продукции, продовольствия, удобрений, подсолнечного масла, важнейших полезных ископаемых, — отмечается в тексте.

Кроме того, авторы документа заявили, что обеспокоены многочисленными сообщениями о хищениях украинского зерна. В этой связи они указали на важность сохранения способности Украины осуществлять торговлю и на необходимость «обеспечения того, чтобы торговые пути, особенно морские пути и порты, не блокировались с угрозой применения силы».

Что касается беспокойства по поводу последствий продовольственного кризиса, то в данном контексте подписавшие документ страны объявили, что они будут стремиться поддерживать Украину и способствовать её экспорту, а также призвали прочих членов ВТО поступать аналогичным образом.

Спецоперация на Украине и масштабные санкции в отношении РФ со стороны Евросоюза и США повлекли за собой нарушение поставок зерна. Данный фактор повышает риск продовольственного кризиса в некоторых странах. В частности, на заседании Совбеза ООН 21 мая было отмечено, что запасов зерна в мире хватит на 10 недель и ситуация в настоящее время хуже, чем в 2007 и 2008 годах.