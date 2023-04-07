Солнечная погода без осадков в Москве продержится еще до середины следующей недели, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха будет доходить до 15-16 градусов.
Такую погоду можно назвать поздне-апрельской или даже первомайской. Максимальная температура составит 15-16 градусов тепла, ветер слабый, а давление относительно высокое 755 мм р/с., — заявил Шувалов
Он добавил, что солнце в апреле по продолжительности нахождения в небе уже превысило «мартовские показатели».
В таком случае, дефицит витамина D, который образовался зимой, будет полностью восполнен, — резюмировал он.