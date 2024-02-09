«Первоисточник правды»: Пушилин о Путине после интервью Карлсону Пушилин: интервью Карлсону показало высокий интерес к мнению Путина в мире

Фото: http://kremlin.ru/

Владимир Путин

Интерес к мнению президента России Владимира Путина в мире необычайно высок, так как он является первоисточником правды, написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Он отметил, что высокий уровень заинтересованности «со всей очевидностью» показало интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону.

Политика западных элит информационного занавеса вокруг России провалена. Им все тяжелее рисовать медийную виртуальность, основанную на лжи, — запрос на правду в мировом сообществе растет, — заявил Пушилин.

Он отметил, что Карлсон, чувствуя эту востребованность, обратился к «первоисточнику» в лице Путина. По словам Пушилина, президент объяснил природу решений России, а также причины навязанного конфликта и начала СВО как защитной реакции. Глава ДНР выразил уверенность, что заинтересованный западный читатель получит ответы на многие вопросы после интервью.

Вместе с тем Пушилин заявил, что создается впечатление о понимании Карлсоном позиции Путина. По его мнению, на это указывают выводы журналиста после разговора с президентом. Он предположил, что на Западе попытаются оболгать интервью, однако разворот к здравому смыслу в мире уже начался и этот процесс никто не сможет остановить.

Ранее Карлсон назвал идиотами всех, кто верит, что Россия хочет атаковать Европу. По его мнению, западные «идеологические лжецы» хотят «сделать Гитлера или японского императора» из президента России Владимира Путина, однако это является неправдой и глупостью.