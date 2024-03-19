Педофилам запретили участвовать в СВО Госдума запретила контракты по службе в СВО для подозреваемых в педофилии

Фото: МО РФ

Госдума запретила контракты по службе в военной спецоперации России на Украине для лиц, подозреваемых в педофилии. Контракты с Вооруженными силами также запрещено заключать лицам, подозреваемым в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства. Также заключение контрактов невозможно с фигурантами уголовных дел о терроризме, передает ТАСС.

Закон, нацеленный на закрепление в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, которые подписали контракт о прохождении службы в рядах ВС России, разработали главы комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

Согласно закону, дела фигурантов уголовных дел будут временно приостановлены, а наказания для них будут изменены на условный срок. Контроль за их поведением будут осуществлять в воинских частях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее рассказал, что в 2023 году на контрактную службу поступило порядка 540 тысяч человек, что позволило создать резервную армию в составе шести дивизий. Глава Минобороны подчеркнул, что речь идет о профессиональных обученных войсках, которые представляют серьезную силу.