«Печальный закат карьеры»: депутат о заочном аресте Невзорова Депутат ГД Соловьев: арест Невзорова вызван изменой интересам общества и государства

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Александр Невзоров

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в последние годы стал разочаровывать слушателей оскорбительными выступлениями в адрес государственной власти, глумлением над православной церковью и активно скатывался в русофобскую риторику, закономерным итогом которой стало распространение фейков о ВС РФ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. По его мнению, успешный телеведущий, журналист и политик оказался гонимым в России за измену интересам общества и государства.

Решение суда справедливое, закономерное, своевременное и поучительное. Прощать можно лишь тех, кто раскаялся в содеянном. Но, к сожалению, журналист Невзоров — это системный и неисправимый лгун, для которого его личная жизнь и судьба важнее любви и преданности Родине. Печальный закат карьеры, и что еще хуже — [печально] остаться в памяти и истории народа человеком, предавшим его идеалы, ценности, — подчеркнул Соловьев.

1 февраля Басманный районный суд Москвы приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы заочно по делу о фейках о Вооруженных силах России. Прокурор требовал для журналиста девять лет колонии. Невзоров находится за пределами России.

В марте 2022 года СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооруженных силах РФ. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках еще одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине.