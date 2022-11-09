Патрушев: связь с Ираном является важным элементом нацбезопасности России

Стратегическое взаимодействие с Ираном является важнейшим элементом безопасности в двух государствах, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. По его мнению, Россия и Иран способны отправить в прошлое «гегемонию США» и установить многополярный мировой порядок, передает «Российская газета».

Рассматриваем стратегическое взаимодействие с Тегераном, как важный элемент обеспечения национальной безопасности. <...> Россия и Иран сегодня находятся на острие борьбы за становление многополярного миропорядка. Это подтверждается беспрецедентным давлением на наши страны со стороны Вашингтона и его сателлитов, — констатировал Патрушев.

Он утверждает, что к массовым протестам в Иране причастны западные спецслужбы, что можно рассматривать как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Секретарь Совбеза считает, что подобную схему пытались провернуть и с Россией, в связи с чем и появился украинский кризис. Патрушев уверен, что власти США хотят провести полную десуверенизацию Европы.

Фактически сегодня американские элиты хотят завершить процесс десуверенизации Европы, начатой ими еще сто лет назад, в канун Первой мировой войны. По сути, превратить Европу в подобие американской колонии, — сказал он.

Ранее заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон планирует ввести новые санкции против Ирана из-за якобы оказания военной помощи России. Иран, по словам представителя Госдепа, в последнее время подвергается «мощной критике» со стороны США и ООН после распространившихся известий о поставках России дронов и ракет.