Госдеп заявил о подготовке новых санкций против Ирана за помощь России Замгоссекретаря США Донфрид заявила о подготовке Вашингтоном новых санкций против Ирана

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Заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон планирует ввести новые санкции против Ирана из-за якобы оказания военной помощи России. Иран, по словам представителя Госдепа, в последнее время подвергается «мощной критике» со стороны США и ООН после распространившихся известий о поставках России дронов и ракет, приводит слова дипломата «РБК-Украина».

Донфрид также заявила, что США и их союзники продолжат выражать несогласие с действиями Ирана и будут прикладывать все усилия, чтобы предотвратить поставки вооружения из Ирана в Россию.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал ударить по Ирану из-за дронов, которые Тегеран якобы поставляет России. По его словам, такие поставки не могут остаться безнаказанными. При этом и Тегеран, и Москва данные обвинения отвергают.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон в скором времени «освободит» Иран. Обращаясь к протестующим в Тегеране и Вашингтоне, он отметил, что иранцы в скором времени смогут «сами себя освободить». Байден не пояснил, какие дополнительные действия он предпримет для достижения поставленной цели.