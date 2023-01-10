Патрушев: России нужны такие спецслужбы, чтобы противник и не думал воевать

Фото: kremlin.ru

Николай Патрушев

России важно иметь такие армию и спецслужбы, чтобы у противников не было мыслей развязывать войну, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». Он добавил, что для русских ненависть не может являться объединяющим началом, это больше свойственно западникам.

Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами, — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что на Западе Россию в открытую называют противником.

По словам Патрушева, проект бюджета США на 2023 год доказывает планы Вашингтона по развязыванию новых войн. Он уточнил, что из общей суммы запланированных расходов ($1,7 трлн) на оборонные цели выделяется половина средств (более $850 млрд).

Ранее Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной. По его словам, спецоперация — это противостояние РФ с НАТО. Чиновник отметил, что ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению.