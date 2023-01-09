Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной

Фото: kremlin.ru

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в интервью газете «Аргументы и факты», что Россия не воюет с Украиной. По его словам, спецоперация — это противостояние РФ с НАТО. Чиновник отметил, что ненависти к простым украинцам у россиян не может быть по определению.

Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может, — сказал Патрушев.

Он отметил, что украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев. Патрушев подчеркнул, что в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных, во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока значительное число жителей считает родной культуру украинского народа, добавил он.

Патрушев также отметил, что неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, обязательно понесут наказание.

Ранее Патрушев заявил, что англосаксы ради своей выгоды хотят столкнуть Россию и Европу в военном противостоянии. По его словам, англосаксы добиваются того, чтобы им достались капиталы, производства и ценные специалисты из РФ.