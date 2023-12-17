Патрушев после звонка Путина понял, что не справился с задачей по яйцам Патрушев надеется, что Путин даст ему шанс исправить ситуацию с ценами на яйца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев признался, что не справился с задачей по урегулированию цен на яйца, передает РИА Новости. Об этом он подумал, когда с ним связался по этому вопросу президент Владимир Путин. Глава ведомства выразил надежду, что Путин даст ему шанс исправить эту оплошность.

Почувствовал, что работать надо лучше, все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Тем не менее я думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили, — сказал Патрушев.

Также Патрушев сообщал, что через две-три недели в российские магазины поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать цены. Кроме того, по словам министра, в течение недели в магазинах можно будет купить азербайджанские яйца. Патрушев пояснил, что власти давно заметили проблему с ростом цен на яйца. Он выразил надежду, что после новогодних праздников на цены повлияет и сезонный фактор — стоимость начнет снижаться.

В Росстате сообщали, что с 5 по 11 декабря куриные яйца подорожали на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей. Отмечается, что с начала 2023 года цены на яйца в России поднялись на 46,18%. Только в ноябре этот продукт подорожал на 15%.