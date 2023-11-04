Патрушев оценил успехи России в сфере ракетно-ядерного оружия Патрушев: Россия опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости/Kremlin.ru

Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве, отметил успехи России в сфере ракетно-ядерного оружия. По его словам, которые приводит РИА Новости, страна впервые за всю историю опередила конкурентов в этой отрасли.

Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия, гарантирующих безопасность на десятилетия вперед, — сказал Патрушев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что России нужны железобетонные гарантии выполнения США любых обязательств по контролю за вооружениями. Парламентарий подчеркнул, что перед началом переговоров с РФ в данной сфере Вашингтон должен разморозить активы РФ.

До этого глава Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) Энтони Коттон заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о составе ядерных сил на период после окончания срока действия ДСНВ в 2026 году. По его словам, Пентагону необходимо понять, располагает ли он достаточным количеством ядерного оружия с учетом предстоящих вызовов.