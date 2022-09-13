Патрушев: цели СВО будут достигнуты, несмотря на помощь Киеву Запада

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада Киеву и беспрецедентное санкционное давление на Россию. Он отметил, что США и их партнеры стремятся затянуть конфликт на Украине с помощью поставок вооружений. Патрушев добавил, что киевские власти при этом используют это оружие против собственного народа, пишет РИА Новости.

Несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты, — рассказал Патрушев.

Он также обвинил Вашингтон в передаче украинским военным данных о расположении объектов критической инфраструктуры на Запорожской АЭС.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет ранее заявил, что в России необходимо провести полную мобилизацию для победы РФ в специальной операции на Украине. Парламентарий добавил, что в этом вопросе общество должно быть максимально консолидировано и настроено на победу. По словам Шеремета, без перевода экономики на военные рельсы нужные результаты не будут достигнуты.

С мнением депутата не согласен глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Он заявил, что в настоящее время нет необходимости в принятии такого решения на фоне ситуации на Украине.