«Ожидаемо»: Песков ответил на сомнения Запада в легитимности выборов в РФ Песков назвал ожидаемыми попытки Запада поставить под сомнение выборы в России

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Попытки Запада поставить под сомнение легитимность выборов президента России были ожидаемы, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, остановить русофобию в недружественных странах не представляется возможным, передает ТАСС.

Мы вряд ли сможем остановить в недружественных странах проявление русофобии. Для нас это не новость. Было понятно, что по мере приближения выборов будут усиливаться попытки подвергнуть сомнению легитимность нашего избирательного процесса, усилить нападки на наши новые субъекты и подвергать сомнению легитимность голосования и народного волеизъявления там. Это все было весьма ожидаемо, — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в данной ситуации страна должна проявить последовательность и стойкость. Кроме того, подчеркнул Песков, важнее ориентироваться на интересы России и волю избирателей.

Ранее глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что одной из самых главных особенностей избирательной кампании 2024 года стали попытки стран Запада повлиять на ход выборов президента России. По его словам, комиссия еженедельно фиксирует «демонстративные контакты» представителей Европарламента, бундестага, Конгресса США с «разного рода экстремистами и сепаратистами» на территории России.