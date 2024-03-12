В России уличили Запад в попытках вмешаться в выборы президента России Депутат Пискарев заявил о вопиющем поведении Запада на фоне выборов в России

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Одной из самых главных особенностей избирательной кампании 2024 года стали попытки стран Запада повлиять на ход выборов президента России, заявил ТАСС глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его словам, комиссия еженедельно фиксирует «демонстративные контакты» представителей Европарламента, бундестага, Конгресса США с «разного рода экстремистами и сепаратистами» на территории России.

В ходе этих встреч обсуждаются конкретные шаги по вмешательству в выборы, провокации рядом с нашими посольствами и на избирательных участках, финансирование подрывной деятельности против нашей страны, — отметил Пискарев.

По словам Пискарева, иностранные организации активно применяют различные манипуляции, используя запугивание и методы психологического воздействия. Вместе с тем, по его словам, действующего законодательства достаточно для проведения выборов и отражения попыток повлиять на них извне. Однако не исключено, что в дальнейшем будут разработаны новые законодательные инициативы для защиты суверенитета страны.

Ранее ВЦИОМ представил электоральный расчет, согласно которому действующий президент России Владимир Путин может набрать 82% голосов на предстоящих выборах главы государства. При этом расчетный показатель явки на голосование составил 71%. Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Н. Харитонов (КПРФ) — 6%, В. Даванков (партия «Новые люди») — 6%, Л. Слуцкий (ЛДПР) — 5%.