«Ожидаем, что состоится»: Песков о прямой линии с Путиным Песков: точных сроков проведения прямой линии с Путиным нет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В Кремле ожидают что прямая линия с президентом Владимиром Путиным в текущем году состоится, но точных сроков ее проведения пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Ранее появились сообщения о том, что мероприятие может пройти в начале июня.

Ожидаем, что состоится, сроков пока точных нет, будем ориентировать, — сказал Песков.

Предположение о том, что прямая линия может быть проведена в первой половине июня, высказала «Медуза» (СМИ внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Оно основано на информации из источников издания, согласно которой все мероприятия в Гостином Дворе, где традиционно проходят прямые линии президента, перенесены с начала июня на другие даты. В качестве причины названа «государственная необходимость».

Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В 2022 году прямая линия с президентом не состоялась. В 2021 году прямая линия прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты