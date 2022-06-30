«Овцы в волчьих шкурах»: Захарова о призыве США убрать TikTok из AppStorе Захарова назвала «либеральным тоталитаризмом» призыв США убрать TikTok из AppStorе и Google Play

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Требование комиссара Федеральной комиссии США по связи Брендана Карра удалить TikTok из магазинов Google Play и App Store, ничто иное, как «либеральный тоталитаризм под американскими знаменами», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что до таких решений могут додуматься только «овцы в волчьих шкурах». При этом дипломат уточнила, что американские власти опасаются утечки конфиденциальных данных в Китай через приложение для короткометражек.

После подобных заявлений начинаешь понимать, что до такого могут додуматься только «овцы в волчьих шкурах». <...> Что там с первой поправкой к Конституции США и в принципе всеми заявлениями Белого дома о свободе слова? — написала Захарова.

Она также сообщила, что Карр написал письма гендиректору Alphabet Сундару Пичаи и главе Apple Тиму Куку с требованием до 8 июля удалить TikTok из магазинов приложений.

Ранее Захарова прокомментировала слухи о том, что Берлин продолжает оказывать серьезное давление на Telegram. Она назвала организаторов этого процесса лицемерами и отметила, что ФРГ вынуждает компанию передавать личные данные пользователей и блокировать некоторые каналы по первому требованию немецких правоохранителей. В самой Германии заверяют, что никакого давления на мессенджер не оказывают.