«Какие же лицемеры!»: Захарова о давлении властей Германии на Telegram Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала давление властей Германии на мессенджер Telegram

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слухи о том, что Берлин продолжает оказывать серьезное давление на мессенджер Telegram. Она назвала организаторов этого процесса лицемерами и отметила, что ФРГ вынуждает компанию передавать личные данные пользователей и блокировать некоторые каналы по первому требованию немецких правоохранителей. В самой Германии заверяют, что никакого давления на мессенджер не оказывают.

И вот это «никакое давление» теперь вынудило руководство компании вступить с немецкими полицейскими в порочную связь-диалог. Проводятся регулярные консультации, причем, как пишет Spiegel, с участием самого главы Telegram «в толстовке с капюшоном». В результате немцы заставили мессенджер сливать им данные о пользователях, — написала Мария Захарова.

По словам Захаровой, давление на мессенжер противоречит ключевому тезису ФРГ об обязательной защите персональных данных граждан страны. Она отметила, что на деле этого не происходит и сведения жителей сливаются властям, что ограничивает права и свободы немцев в интернете.

Ранее Захарова заявила, что болгарский премьер-министр Кирил Петков, который ранее обвинил в уходе со своего поста посла России Элеонору Митрофанову, начал заговариваться. По ее словам, в списке виноватых по меньшей мере не хватает Бэтмена.