«Ответим взаимностью»: в ГД об угрозах Дании блокировать российские танкеры Депутат ГД Ананских: Россия примет меры в случае блокировки танкеров Данией

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Россия примет ответные меры в случае, если Дания заблокирует отечественные танкеры с нефтью, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Таким образом он ответил на сообщения о том, что в рамках новых планов Евросоюза Копенгаген начнет проверять и, вероятно, блокировать проходящие через воды страны суда с российской нефтью.

Будем следить за развитием событий и, если потребуется, ответим взаимностью. Датские компании сильно расстроятся, если мы начнем ограничивать там, где сможем, — подчеркнул парламентарий.

По мнению депутата, влияние Дании на европейском рынке слабое, а их территориальные воды ограничены. Также он отметил, что это не станет глобальной проблемой для транспортировки российской нефти. Ананских напомнил слова Владимира Путина о том, что у России всегда имеются ответные ходы и при необходимости страна ими воспользуется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Европейский союз и Данию соблюдать правила международного торгового судоходства. По его словам, Кремль не располагает данными о намерении правительства Дании и с таким вопросом необходимо обратиться в Министерство транспорта РФ.