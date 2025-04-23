Отпуск станет доступнее для россиян благодаря новому законопроекту Депутат Нилов предложил включать в трудовой стаж время простоя на работе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил в беседе с «Парламентской газетой» включать время простоя на работе в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. По словам парламентария, Минтруд уже одобрил соответствующий законопроект.

Здесь важно выработать универсальный подход. Сложно представить, что если по вине работника остановилось предприятие, то этот период будет засчитывать ему в трудовой стаж. Но если это случилось не по его вине, то, соответственно, стаж нужно учитывать, — высказался Нилов.

Авторы инициативы отметили, что такое нововведение будет способствовать уменьшению количества трудовых споров между работниками и работодателями. В свою очередь, это снизит нагрузку на судебные инстанции.

Юрист Татьяна Голубева ранее напомнила, что работникам в России в течение дня положен отдых от 30 минут до двух часов. По ее словам, продолжительность и частота перерывов определяются условиями работы.