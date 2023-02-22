Отменяй и властвуй: останутся ли в России прямые выборы мэра Кому выгодна отмена выборов глав муниципалитетов и в каких городах жители еще имеют право решать этот вопрос сами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске законодательное собрание отменило прямые выборы мэра, наделив этими полномочиями депутатов местных советов. Осенью 2022 года аналогичное решение было принято в Томске. Этот процесс идёт как минимум с конца 2000-х годов. В ряде городов подобные реформы встретили массовыми протестами, однако по сути это не переломило тренд, в итоге сегодня прямые выборы мэра остались лишь в пяти столицах российских субъектов, а также Москве и Петербурге. NEWS.ru обсудил тему отмены прямых выборов в России с депутатом Мосгордумы и одним из лидеров партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, а также экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой и её нынешними коллегами — депутатами Госдумы от «Единой России» Олегом Матвейчевым, Игорем Антропенко и Андреем Альшевских. Последний в 2010-е годы был одним из ведущих защитников права на всенародное избрание главы Екатеринбурга, и его взгляды по этой теме расходятся с мнением однопартийцев.

Кому выгодно отменять прямые выборы и зачем это делается?

Игорь Антропенко:

— Во-первых, сити-менеджер или назначенный мэр не связан напрямую с политической борьбой, ему легче принимать решения не популистские и не лоббирующие партийные интересы, а улучшающие качество жизни горожан и помогающие лучше освоить имеющиеся средства в бюджете. В силу исключительно управленческой специфики должности становится легче привлекать к ней профессионалов, обладающих специальными знаниями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во-вторых, назначаемого мэра выбирает конкурсная комиссия. В её состав входят представители губернатора. Стало быть, можно считать сити-менеджера частью управленческой команды руководителя региона. Таким образом пропадает конкуренция и напряжённость в отношениях между городской и областной властью, город легче интегрируется в ключевые региональные процессы, снижаются затраты на выборные процедуры.

В-третьих, механизм смены наёмного мэра или сити-менеджера проще, чем избранного всенародным голосованием.

Если сити-менеджер действует неэффективно и не оправдывает ожидания горожан, с ним можно досрочно расторгнуть договор (модель отношений «работодатель — работник») и отстранить от должности.

В-четвёртых, учитывая значительную зависимость муниципальных бюджетов прежде всего от бюджетов региональных, сити-менеджер, как участник большой управленческой команды губернатора, более результативен с точки зрения появления дополнительных возможностей и принятия решений в пользу муниципалитета, чем градоначальник, претендующий на политическую самостоятельность и нередко представляющий иную, чем губернатор, политическую силу.

Андрей Альшевских:

— Тут нет однозначного ответа. Я всегда выступал на стороне сохранения [прямых] выборов. Работая в Свердловской области, я неоднократно вносил законопроекты по возврату прямых выборов главы Екатеринбурга (отменены в 2018 году. — NEWS.ru), а сами эти попытки предпринимались с 2010 года.

Прямые выборы мэров должны быть хотя бы в столицах субъектов, потому что люди должны сами принимать участие в избирательных кампаниях и формировать органы местного самоуправления, вовлекаясь в эти процессы. К сожалению, в последнее время у нас граждане теряют интерес к избирательным кампаниям на местном уровне.

Другой момент — есть решение Конституционного суда, который рассматривал этот вопрос, не нашёл нарушений и допустил возможность отмены выборов путём формирования системы назначения глав муниципальных образований.

Третье: Госдума денонсировала соглашения с Советом Европы, в том числе Европейскую хартию местного самоуправления. Мы видим, как те страны активно пытались учить нас демократии и чем заканчивается эта демократия. Здесь есть над чем подумать, но ещё раз скажу — я был есть и остаюсь сторонником, того, чтобы сохранить выборы.

Сергей Митрохин:

— Это выгодно партии «Единая Россия», она неспособна выдвинуть популярного кандидата, поэтому всенародные выборы — это для них острый нож и последний гвоздь в гроб местного самоуправления не только в Новосибирске. Единороссы боятся, что никакие электронные голосования, никакие сгоны бюджетников и всяких прочих электоральных рабов им не помогут на выборах. Они боятся, что народ всё равно проголосует не за их кандидата.

Сардана Авксентьева:

— Отмена прямых выборов — негативное явление для российской политики. Назначенный депутатами или губернатором мэр будет отвечать в первую очередь перед тем, кто его назначил. Избранный мэр отвечает перед людьми, считает жителей города своими работодателями.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Видимо, выборы отменяют, чтобы народ не выбрал кого-то не того. Это неверный подход.

Не стоит недооценивать граждан, считать их неразумными детьми. Люди вполне способны делать выбор. Считаю, что прямые выборы надо вернуть везде.

Это один из пунктов программы партии «Новые люди». Более того, мы выступаем за упрощение системы отзыва полномочий мэра у избранного градоначальника по инициативе жителей. Если люди избрали мэра, но он не справляется с обязанностями, люди должны иметь право его уволить.

Какие плюсы и минусы отмены прямых выборов?

Андрей Альшевских:

— Каждый субъект и каждый город имеет свои особенности. Я бы не сказал, что в связи с отменой выборов люди отстраняются от участия [в политической жизни региона], потому что главу назначают депутаты, которые избираются всенародно. Жители того или иного населённого пункта должны понимать, что они формируют эту власть — раньше напрямую, сейчас через депутатов. Понятно, что проще проголосовать за кандидата [на пост мэра] и понимать картинку, чем за 30 депутатов, от которых будет зависеть судьба города, когда они будут назначать главу администрации.

Я сам это всё проходил и прекрасно понимаю, что не только в муниципалитете, но и даже на уровне субъекта РФ как правило нет политики, там есть вопросы городского хозяйства. Более 90% всех обращений и заявлений от людей, которые приходят ко мне на приём, связаны с вопросами местного самоуправления — плохая работа транспорта, нет освещения, мусор, горячая вода, работа управляющих компаний и так далее. Это, на мой взгляд, тревожный звонок, потому что говорит о том, что муниципальные власти где-то не дорабатывают. И если, предположим, схема с отменой выборов будет влиять на изменение ситуации, если люди будут знать, куда идти и с кого требовать, то это будет хорошо.

Олег Матвейчев:

— Для большинства народа будет только в плюс то, что популисты не смогут приходить к власти — такие, как коммунист Анатолий Локоть в Новосибирске, который два срока подряд там сидит, находясь в конфликте с областной властью, собственным городским советом и многими элитами. Я считаю, что город очень сильно отстал, он выглядит, как 15 лет назад — там ничего не изменилось.

Есть предубеждение, что [через прямое голосование] можно выбрать самого лучшего. Это неправда. Выбираются фигуры по многим показателям. Самая динамично развивающаяся страна — это Китай, и ничего — без выборов как-то живут там больше миллиарда человек. Я бы спросил [тех, кто против отмены выборов]: «Вам шашечки или ехать?» Вы жить хорошо хотите или вам обязательно надо выбирать?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что касается власти, то она должна быть устроена довольно органично. Очень плохо, когда между этажами власти возникают конфликты на искусственной почве, когда люди принадлежат к разным партиям или, не дай бог, к разным группировкам. Когда есть чёткая пирамида и чёткое подчинение, всё работает более быстро и более эффективно.

Сергей Митрохин:

— Плюс для сторонников отмены выборов это возможность заполнять своими функционерами органы власти. А минус для власти очень жирный, потому что она всё больше отрывается от народа, и на местах в том числе. Для народа, конечно, это минус — это подрыв конституционного принципа народовластия.

Сардана Авксентьева:

— Никаких плюсов для управления городом в назначении мэра нет. Власть должна считаться с людьми, а назначенные мэры нередко «улетают в космос», становятся далеки от народа.

Отменят ли прямые выборы мэров по всей России?

Олег Матвейчев:

— Перспектива возвращения прямых выборов может произойти, если в Россию вернутся 1990-е годы, если Россия будет политически разрушена, впадёт в очередную перестройку и коллапс с потерей территорий. Синдром «повыбирать» — это болезнь. Если страна собирается быть сильной, укрепляться и играть ведущую роль на мировой арене, то она будет избавляться от рудиментов 1990-х с выборностью всего и вся. В перестройку у нас и директоров заводов выбирали, что привело к развалу промышленности в значительной степени.

Сергей Митрохин:

— Любая следующая власть, конечно, всё это отменит, потому что она не сможет нормально функционировать в нынешнем режиме закрученных гаек.

Андрей Альшевских:

— Эта тенденция, в принципе, и не меняется. В мае 2013 года в Екатеринбурге прошли общественные слушания по вопросу о внесении поправок в устав города. На этих слушаниях где-то 95% участников проголосовал за «одноглавую» систему управления, где мэр избирается всенародно. Но к сожалению, после этого депутаты городской думы не внесли поправки в устав на основании тех слушаний, а уже осенью 2014 года Заксобрание Свердловской области приняло региональный закон № 85, прописав «двуглавую» систему управления, когда мэр избирался народом и являлся главой городской думы, а глава администрации избирается депутатами гордумы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Я тогда трижды вносил законопроект, опираясь на слушания и предлагая внести поправки, чтобы вернуть эту систему [прямых выборов единого мэра], но к сожалению, тогда меня большинство депутатов заксобрания не поддержали — и что есть, то есть... С того периода я не помню, чтобы массово шли какие-то отмены.

Всё будет зависеть от местных органов власти, от депутатов и людей, которые будут за них голосовать. Если депутат говорит, что намерен бороться за возврат прямых выборов, то с него и надо спрашивать, почему он затем не проявлял активность и не пытался вернуть прямые выборы. Это должно идти не сверху, а снизу. Если соответствующих инициатив не будет, то будет как есть.

Плюсы и минусы есть в любой системе. Но я бы не сказал, что есть какие-то критические замечания, которые бы требовали экстренного внесения изменения в том числе в федеральное законодательство для того, чтобы менять ситуацию. Всё идёт в рабочем порядке, и субъекты с собственными вопросами на местах справляются.

Сардана Авксентьева:

— К сожалению, виден тренд на отмену прямых выборов мэров. Недавно прямые выборы отменили в Новосибирске. Депутаты фракции Новых людей в Новосибирском заксобрании выступали против этого. И наша партия будет и дальше выступать за возвращение прямых выборов по всей стране.

Что произошло в Новосибирске

Заксобрание Новосибирской области 20 февраля поддержало отмену прямых выборов мэров Новосибирска и расположенного рядом наукограда Кольцово. По новому порядку глав администраций, то есть сити-менеджеров, будут назначать местные советы депутатов из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Последнюю наполовину будет формировать губернатор региона.

За соответствующий законопроект проголосовал 49 из 65 депутатов, 12 парламентариев выступили против, ещё трое воздержались и один не участвовал в голосовании. Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» при поддержке коллег из ЛДПР, «Родины» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Против выступили представители КПРФ, «Новых людей», «Справедливой России» и «Яблока».

Фото: duma.gov.ru

В январе отмену выборов мэра Новосибирска инициировали через общественную палату Новосибирской области, частично подконтрольную губернатору Андрею Травникову. Сам глава региона ещё в декабре 2022 года не исключал, что это решение может стать реальностью: «Я отношусь [к ликвидации прямых выборов мэра] как к возможной отмене. Она возможна, никаких препятствий не вижу».

Стоит отметить политическую специфику Новосибирска, где влияние «Единой России» исторически было не самым высоким. Городом с 2014 года руководит член КПРФ Анатолий Локоть, который уже два раза побеждал в результате прямого голосования. Причём, на выборах в 2019 году второе место занял глава местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

Когда в России начали отменять прямые выборы?

Поправки в закон о местном самоуправлении вступили в силу в 2006 году. Они разделяли полномочия мэров на глав муниципалитетов, как правило, возглавляющих представительные органы власти (городские думы), и сити-менеджеров — руководителей исполнительной власти муниципального уровня. В 2010 году во многих регионах тогда возникали политические скандалы из-за отмены прямых выборов мэров, которую чиновники вводили под маркой разделения муниципального управления. Наиболее острое противостояние случилось в Екатеринбурге, о чём рассказал выше Андрей Альшевских как непосредственный участник тех событий.

Фото: Lidia María Veles/NEWS.ru

В ноябре 2022 года «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле рассказывали, что субъекты начали обсуждать с администрацией президента возможность отмены прямых выборов мэров административных центров в тех регионах, где они остались. На сегодняшний момент это региональные столицы Абакан, Анадырь, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск, а также Москва и Петербург — города федерального значения, так что выборность их руководителей не зависит от законодательства об органах местного самоуправления.