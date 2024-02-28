Опубликованы кадры из взятого российскими бойцами поселка Ласточкино Минобороны России опубликовало кадры из взятого поселка Ласточкино

Фото: МО РФ

Российские силы закрепились в населенном пункте Ласточкино и продолжают наступление в сторону противника, рассказал заместитель командира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Енисей. На видео, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ, он отмечает, что боевой дух бойцов высок и они готовы идти дальше.

Закрепились в населенном пункте Ласточкино и продолжаем вести наступление в сторону противника. <...> Боевой дух наших бойцов высок, все готовы идти дальше, нас не сломить. Наше дело правое, победа будет за нами, — говорит Енисей.

По словам военнослужащего, при отступлении ВСУ применяли по поселку реактивные системы залпового огня «Град», обстреливали танками, минометами и кассетными боеприпасами. В Минобороны добавили, что противник, оставляя Ласточкино, побросал оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой. В ближайшее время к работе по ликвидации минной опасности в населенном пункте и уничтожению взрывоопасных предметов приступят отряды саперов ВС РФ, уточнили в ведомстве.

О взятии Ласточкино под российский контроль стало известно 24 февраля. По словам советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, ВСУ были вынуждены уйти из-за натиска ударов российской артиллерии, на данном участке фронта Вооруженные силы РФ обстреливают противника сразу с нескольких направлений.