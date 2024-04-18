«Они выдали себя»: Захарова о ядерном шантаже Запада Захарова: Запад и Украина занимаются ядерным шантажом, чтобы вернуть ЗАЭС Киеву

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Страны Запада и Украина занимаются ядерным шантажом, когда в СБ ООН выдвигают требования отдать Запорожскую АЭС под контроль Киева, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что России буквально поставили ультиматум.

Они буквально выдали себя и режим [президента Украины Владимира] Зеленского. Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. Прямая цитата: «Передайте контроль над Запорожской атомной электростанцией, и тогда ее перестанут обстреливать». Подтвердили, что занимаются шантажом, — отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что Запад публично признал угрозу безопасности станции, которая исходит от Украины. Кроме того, союзники Киева фактически признали свое соучастие в нападениях на ЗАЭС.

Ранее постпред РФ Василий Небензя сообщил, что Россия призывает представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) указать на источник обстрелов по Запорожской АЭС, чтобы не допустить в будущем ядерной угрозы. Он подчеркнул, что организации следует прекратить заниматься «словесной эквилибристикой».

Сдержанность МАГАТЭ в этом вопросе лишь побуждает Украину к опасным действиям, добавил Небензя. При сохранении позиции агентства по обстрелам ЗАЭС предпринимаемые им усилия в итоге утратят смысл, констатировал постпред.