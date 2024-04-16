Небензя призвал МАГАТЭ прекратить «словесную эквилибристику» по ЗАЭС Небензя: МАГАТЭ должно указать на источник атак на Запорожскую АЭС

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Россия призывает представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) указать на источник обстрелов по Запорожской АЭС, чтобы не допустить в будущем ядерной угрозы, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя. По его словам, организации следует прекратить заниматься «словесной эквилибристикой».

Призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС. Это не политический вопрос. Сейчас это попросту вопрос безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы, — указал дипломат.

Сдержанность МАГАТЭ в этом вопросе лишь побуждает Украину к опасным действиям, добавил Небензя. При сохранении позиции агентства по обстрелам ЗАЭС предпринимаемые им усилия в итоге утратят смысл, констатировал постпред.

Ранее пресс-служба атомной электростанции отмечала, что днем в понедельник, 8 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести очередной удар дроном-камикадзе по объекту. Беспилотный летательный аппарат был сбит силами противовоздушной обороны и упал на крышу шестого энергоблока, угрозы безопасности станции не зафиксировали.