«Они все вернут»: в Совфеде ответили ЕС на использование активов России Сенатор Цеков: ЕС будет обязан вернуть России деньги с активов

Фото: Совет Федерации РФ

Сергей Цеков

Евросоюз будет обязан вернуть деньги России в случае использования ее активов, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru сенатор выразил уверенность, что Москва найдет, как ответить на подобные действия. Но, по его словам, на возврат средств может потребоваться много времени.

Отвечать мы будем. Если они, допустим, конфискуют или используют, то пройдет определенное время, и они будут вынуждены все это возвращать России. Что касается наших ответов, они вернут нам наши деньги, но на это понадобится много времени, — отметил сенатор.

Цеков уточнил, что в Евросоюзе уже давно строят планы по использованию российских активов. По его словам, подобные решения противозаконны и об этом прекрасно знают на Западе. Тем не менее, добавил сенатор, ЕС постоянно работает над этим вопросом.

Тем не менее постоянно работают над вопросом, как бы там использовать все активы, которые они заморозили, либо доходы с этих активов. Этим решением они подрывают доверие к Евросоюзу, подрывают финансовую систему Евросоюза, — уточнил Цеков.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что первый транш прибыли от замороженных российских активов уже на следующей неделе будет направлен на военную помощь Украине. По его словам, второй трансфер произойдет еще через несколько месяцев.