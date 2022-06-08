«Они стали рабами»: сенатор Цеков о плане «деколонизации» Украины Сенатор Цеков раскритиковал планы Украины по деколонизации и дерусификации

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в разговоре с NEWS.ru решение Украины создать специальный совет по вопросам «дерусификации, декоммунизации и деколонизации». По его мнению, деколонизация должна предусматривать избавление Украины от собственных олигархов и украинских националистов, которые и являются главными колонизаторами страны наряду с Европой.

Будучи частью России, <....> они были свободными. А сейчас они стали рабами. Хочется верить, что они от этого хотят освободиться, но на самом деле их решения все больше закабаляют Украину, — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что Россия никогда не была колонизатором и вместо этого освобождала и защищала народы, сохраняя их язык и культуру, чего не было в таких странах, как Германия или Польша. Украинские же власти «выдумывают» свою страну с чистого листа на протяжении 30 лет независимости, и особенно интенсивно этот процесс идёт последние восемь лет. Однако никаких государственных перспектив у страны, по его мнению, больше не существует.

Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины намерено создать специальный совет по вопросам «дерусификации, декоммунизации и деколонизации» страны. По данным ведомства, уже прошли общественные обсуждения данного вопроса.