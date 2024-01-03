«Они пожалеют»: сенатор про отказ Европы осудить удары ВСУ по Белгороду Сенатор Цеков: Европа пожалеет из-за отказа осудить удары ВСУ по Белгороду

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Нежелание Европы осудить удары ВСУ по Белгороду в очередной раз доказывает, что государства не заинтересованы в скором разрешении конфликта на Украине, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, подобные заявления могут привести к эскалации конфликта, в который будут напрямую втянуты страны НАТО.

Личности, которые развязали эту войну из-за своего неуемного желания расширить НАТО на востоке, в очередной раз показывают, насколько они ненавидят Россию. Их нежелание осудить удары ВСУ по Белгороду доказывают, что они не заинтересованы в скором разрешении конфликта. Понимая, что на фронте Украина проигрывает, а вместе с ней и Европа, они, напротив, используют любую возможность для эскалации конфликта, — сказал Цеков.

Сенатор выразил уверенность, что МИД России примет все заявления европейских политиков во внимание и жестко ответит Западу. Он также осудил стремление сражаться с Россией до последнего украинца.

Они очень пожалеют о тех словах и действиях, которыми втянули Украину в этот конфликт. Уверен, что наши структуры не спустят этого с рук и решат, как Москва ответит на эти выпады, — заключил Цеков.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Украина имеет законное право на оборону. Таким образом он ответил на вопрос об ударе ВСУ по мирным жителям Белгорода.

Министерство иностранных дел Франции высказало такую же позицию, когда журналисты попросили ведомство прокомментировать новость о применении ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов.