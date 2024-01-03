В ЕС заявили, что удар ВСУ по Белгороду является правом Украины на оборону

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Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что Украина имеет законное право на оборону. Таким образом он ответил на вопрос ТАСС об ударе ВСУ по мирным жителям Белгорода.

В целом Украина имеет законное право защищать себя от <...> агрессии, — приводит агентство слова дипломата.

Так Стано прокомментировал вопрос о том, поддерживает ли ЕС целенаправленные удары по гражданским объектам, которые осуществляет украинская сторона с использованием поставляемых сообществом систем залпового огня и кассетных боеприпасов. При этом отмечается, что за передачу боеприпасов Киеву напрямую отвечает дипломатическая служба Евросоюза под руководством Жозепа Борреля. Европейский дипломат добавил, что Брюссель не желает верить предоставленным Москвой данным об ударе по Белгороду.

Никакая информация, которая приходит из России, не может считаться достойной доверия, — сказал Стано.

Издание Asia Times ранее опубликовало материал, в котором утверждается об ухудшении ситуации на Украине в связи с решением Киева нанести удары по Белгороду. Из-за таких действий, считают авторы публикации, украинская сторона может остаться без поддержки Запада.