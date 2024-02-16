Олега Тинькова и актера Кукушкина признали иноагентами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Тиньков

Бизнесмен Олег Тиньков внесен в реестр иностранных агентов, сообщили в Минюсте РФ. Также иноагентами признаны актер Никита Кукушкин, куратор и журналист Анна Наринская, директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев, философ и профессор РАН Юлия Синеокая. Отмечается, что все они проживают за пределами РФ.

Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступал против специальной военной операции на Украине, — сказано в публикации.

В ведомстве отметили, что Кукушкин высказывался против СВО, а также выступал на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Арцуев, по данным Минюста, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ.

Как пояснили в министерстве, Наринская выступала против спецоперации и осуществляла пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Синеокая в свою очередь распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и не поддерживала СВО, добавили в Минюсте.

Ранее новосибирский депутат Антон Картавин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пришел на заседание городского совета с иноагентской табличкой. Парламентарий объяснил, что уже обжаловал решение Минюста, но пока вынужден представляться именно так.