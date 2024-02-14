Новосибирский депутат появился перед коллегами с иноагентской табличкой Новосибирский депутат Картавин пришел на заседание гордумы с табличкой иноагента

Фото: t.me/ankartavin

Антон Картавин

Новосибирский депутат Антон Картавин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пришел на заседание городского совета с иноагентской табличкой. Парламентарий объяснил, что уже обжаловал решение Минюста, но пока вынужден представляться именно так. Запись трансляции 32-й сессии совета городских депутатов размещена на YouTube-канале мэрии Новосибирска.

Табличка, с которой Картавин пришел на заседание, гласила: «Настоящий материал произведен иностранным агентом...» Объяснив свой внешний вид, депутат продолжил выступление по повестке заседания. Коллеги его табличку не комментировали.

Минюст России внес Картавина в реестр иностранных агентов 2 февраля. Новосибирский депутат в разговоре с NEWS.ru предположил, что статус иноагента теперь дают просто за критику решений властей. В пояснении министерства указано, что политик «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях».

Эту практику он назвал сомнительной и счел нужным ее оспаривать. Картавин заверил, что намерен этим заняться. Политик уверен, что со временем в обществе добьются отстранения от власти людей, причастных к «дискриминации граждан РФ». Он добавил при этом, что сделано это будет законными методами.