Одну категорию россиян «вынесут за скобки» при повышении НДФЛ Путин: северные надбавки будут выведены из-под уточненного НДФЛ

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Северные надбавки не должны расцениваться как увеличенный доход, заявил на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами президент России Владимир Путин. Поэтому, продолжил глава государства, эти выплаты будет правильным вывести из-под повышенного НДФЛ. Путин добавил, что обязательно даст правительству соответствующее поручение, передает ТАСС.

Северные надбавки выплачиваются за особые условия, за те непростые сложные условия климатические, в которых живут люди, специалисты, работающие на этих территориях. При учете сумм по налогообложению эти доходы, связанные с надбавками, должны быть вынесены за скобки, и только базовая часть должна учитываться для налогообложения, — подчеркнул президент.

Также Путин предупредил, что повышение подоходного налога затронет не больше 3,2% налогоплательщиков. Он добавил, что изменения налоговой системы должны принять уже в августе этого года. Согласно законопроекту, разработанному кабмином, для людей с доходом до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%, для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — повысится до 15%, от 5 до 20 млн рублей — составит 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%.