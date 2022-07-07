«Одному ему понятно зачем»: депутат о заявлениях Соловьева про cвердловчан В Госдуме оценили высказывание Соловьева о «псевдоуральской сволоте»

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Владимир Соловьёв

Депутат Госдумы Сергей Соловьев удивился очередному оскорбительному высказыванию в адрес жителей Свердловской области и Екатеринбурга со стороны телеведущего Владимира Соловьева. По мнению парламентария, высказанному NEWS.ru, сейчас есть более важные дела, чем затевать ссору с жителями целого субъекта. Он добавил, что ему непонятна такая позиция его тёзки.

Зачем он это делает — одному ему известно. Надо заканчивать заниматься этой бессмысленной и вредной деятельностью и объединяться в борьбе за наше общее будущее, — заявил Сергей Соловьев.

Он добавил, что странно слышать подобные оскорбительные высказывания в адрес граждан Свердловской области от одного из ведущих журналистов страны. Более того, журналист Соловьев, по мнению его тёзки-парламентария, вместо того чтобы сконцентрироваться на реальных проблемах и угрозах, с которыми пришлось столкнуться стране, начинает нагнетать обстановку и оскорблять четырехмиллионное население Свердловской области.

Ранее Соловьёв раскритиковал жителей Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт» во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в видеообращении посоветовал Соловьёву следить за языком и добавил, что жители Екатеринбурга будут ждать ведущего, чтобы ответить на критику. В ответ на это телеведущий предположил, что губернатор пытается решить вопрос «по понятиям» и готов присоединиться к участникам группы, готовившим покушение на Соловьёва.