«Очередная провокация»: Захарова ответила на обвинения Киева в адрес Москвы Захарова назвала провокацией обвинения в ударах России по гражданским объектам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Обвинения в адрес России в ударах по гражданским объектам со стороны Украины являются очередной провокацией, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. Она объяснила происходящее тем, что мировое сообщество начало искать новый способ урегулирования конфликта дипломатическим образом.

Давайте посмотрим, почему появилась очередная провокация, которой подпевают в столицах западных их официальные лица. Да потому что мировое сообщество занялось вопросом поиска очередного дипломатического, политического способа урегулирования. Потому что активизировались контакты, — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Россия наносит удары лишь по объектам, с которых Украина бьет по ее гражданской инфраструктуре. По словам Захаровой, речь идет исключительно о военных целях.

Вот только что Россия опять и вновь несколько раз устами своего президента заявила, что мы готовы и хотим, никогда от этого не отказывались, обсуждать мир и его приближать, — отметила дипломат. <...> Мы никогда не блокировали мирные инициативы, которые сами же инициировали на протяжении многих лет, — добавила она.

Ранее Захарова высказалась о прилете ракеты зенитного ракетного комплекса NASAMS по территории детской больницы «Охматдет» в Киеве. Она заявила, что ВСУ размещают системы ПВО в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом».