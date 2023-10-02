«Обыкновенный нацизм»: депутат о решении Болгарии по автомобилям из России Депутат ГД Журавлев: запрет Болгарии на въезд российских машин — это нацизм

Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запрет правительства Болгарии на въезд зарегистрированных в России автомобилей — это обыкновенный нацизм в действии, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, дискриминация россиян по национальному признаку в Европе будет только усиливаться.

Обыкновенный нацизм в действии: в Европу нас теперь не пускают не по идеологическим принципам, а просто потому, что мы русские. Уверен, что дальше эта дискриминация по национальному признаку будет только усиливаться, — говорит он.

Он убежден, что других методов давления на Россию у западных стран не осталось, а РФ должна победить в специальной военной операции. Европейским странам депутат пригрозил танками.

Поэтому и нужно побеждать, добить нацистскую гадину, которая снова поднимает против нас голову. А в Европу мы еще заедем, на российские танки ведь они запрета не оформили, а зря, — констатирует Журавлев.

Запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, начнет действовать в Болгарии до конца сегодняшнего дня. Ограничение распространяется как на легковые автомобили, так и большегрузы. О правительственном решении сообщалось ранее. Инициатором нового закона стал болгарский депутат Делян Пеевски. Аналогичные решения приняли до этого власти Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, а также Норвегии.