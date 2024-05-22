«Облегчили как могли»: Журова высказалась о возможности отменить Fan ID Депутат Журова высказалась против отмены закона о Fan ID

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Отменять закон о Fan ID не следует, при необходимости можно отказаться от самого паспорта болельщика, считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнила, что в дальнейшем, когда в России снова будут проводить международные соревнования, придется каждый раз принимать новые положения о Fan ID. По ее словам, получение паспорта болельщика уже облегчили как могли.

Не нужно отменять закон, чтобы отменить Fan ID. Закон наделяет правительство полномочиями вводить или не вводить Fan ID в зависимости, когда это необходимо. Если мы отменим закон, в дальнейшем на международных соревнованиях, которые, я уверена, к нам вернуться, нам придется каждый раз по каждому соревнованию, где требуется Fan ID, принимать закон под это соревнование, — пояснила депутат.

По ее словам, принятие закона — это целая процедура. В связи с этим, как заявила Журова, вопроса об отмене закона вообще не стоит. Она пояснила, что нужно только проработать изменения с правительством, силовыми структурами и РФС.

Я [Fan ID] сама оформляла две недели назад. У меня это заняло минимум времени и сил. Насколько я знаю, на ряде стадионов можно получить Fan ID прямо на стадионе перед матчем, предварительно оставив заявку через «Госуслуги», — заключила парламентарий.

Спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что спокойно относится к закону о Fan ID. Как отметил журналист, ему кажется, что паспорта болельщика просто не может не быть.