«Нужно у нас поучиться»: в ГД о запрете употребления мяса корейских собак Депутат Бурматов приветствовал запрет на употребление мяса собак в Южной Корее

Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов, комментируя принятие законопроекта о запрете собачьего мяса в Южной Корее, заявил NEWS.ru, что во многих странах на законодательном уровне допускается жестокое обращение с животными. По его словам, в России представить подобного невозможно. Парламентарий отметил, что многие государства приводят Россию в пример и призывают ввести подобные законы.

Можно бесконечно перечислять случаи, когда в странах, на которые призывают равняться, происходят абсолютно извращенные формы обращения с животными. В то время как в России они давно запрещены. В зоопарках Дании, например, в качестве уроков по анатомии убивают и прилюдно расчленяют совершенно здоровых животных. На Фарерских островах до сих пор по традиции забивают сотни китов и дельфинов. И еще один пример – поедание собачьего мяса в Южной Корее. И хоть новый закон это запрещает, полностью он вступит в силу только в 2027 году, – рассказал Бурматов.

Парламентарий добавил, что еще существует миф, будто в некоторых регионах России разрешено есть собачье мясо, но это не так. Если подобный факт зафиксируют, то человека привлекут к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, пояснил он.

У нас подобное классифицируется, как жестокое обращение с животными. За такое преступление грозит до пяти лет лишения свободы. И это еще раз подчеркивает, что наше законодательство во многих вопросах опережает правовую систему других стран, – заключил Бурматов.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный ранее заявил, что решение парламента Южной Кореи запретить употреблять и продавать собачье мясо является ожидаемым и очевидным, потому что страна постепенно переходит от привычной культуры на более европейскую модель. Он также отметил, что не все жители государства с энтузиазмом приняли это решение.