«Нужна только правда»: Кириенко о влиянии пропаганды Запада на умы молодежи Кириенко призвал защищать иностранную молодежь от пропаганды с помощью правды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Зарубежная молодежь должна знать правду о России, чтобы не стать объектом пагубного влияния западной пропаганды в отношении Москвы, заявил на Всемирном фестивале молодежи в Сочи первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о вероятности внедрения в умы иностранной молодежи положительного образа России. Он добавил, что с молодежью надо работать и фестиваль в Сочи является подходящей площадкой для взаимодействия с гостями России.

Нам же ничего кроме правды не надо. Нам надо, чтобы они (зарубежная молодежь. — NEWS.ru) действительно понимали, что мы хотим, почему мы этого хотим, что мы чувствуем и переживаем, — ответил Кириенко.

Замглавы администрации президента напомнил, что в настоящее время в мире ведется информационная война против России, цель которой заключается в формировании мнения подрастающего поколения как в России, так и за рубежом. Он подчеркнул, что Россия должна отстаивать свою точку зрения.

Всемирный фестиваль молодежи является самым масштабным молодежным событием в мире, организованным по указу президента России Владимира Путина. Мероприятие, проходящее с 28 февраля по 7 марта, принимает 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону изложил правду об истории России и о принятии решений, влияющих на глобальную безопасность. По ее словам, это очень важно, так как только правда должна быть основой большой политики.