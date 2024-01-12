Новая Lada Vesta из гаража Госдумы была смята в гармошку в ДТП «Кровавая барыня»: новую Lada Vesta из гаража Госдумы смяло в гармошку в ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на источник сообщил, что новая Lada Vesta, недавно поступившая в автопарк Госдумы, смялась в гармошку в результате ДТП. По данным канала, парламентарии опасаются за свою безопасность из-за этих машин.

Машина в гармошку. То есть безопасность машины отечественного производства не гарантируют. Многие напряглись, — сообщил источник.

ДТП случилось 11 января. По словам источника, водитель машины остался жив, с ним все в порядке. Авария произошла по вине другого шофера, ударившего сзади, в результате Lada Vesta влетела в «Газель». Удар был в задний правый фонарь, впоследствии у легковушки вылетели фары, надулись передние крылья.

В аварию попала одна из 33 депутатских Lada Vesta, переданных парламенту в порядке импортозамещения. СМИ писали, что машинами смогут пользоваться депутаты, но они не будут закреплены за конкретными законодателями. При этом спикер ГД, его заместители и главы фракций будут ездить на автомобилях Aurus.

Как пишет «Кровавая барыня», руководители аппаратов думских комитетов тоже получили в распоряжение Lada Vesta. Источник рассказал, что чиновники «очень огорчены» и думают, как усовершенствовать авто.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что у него была Lada Vesta, которая показалась ему «нормальной» машиной. Он отметил, что новый «Москвич» будет посолиднее, но «дороговато» стоит.