Правительство РФ отказалось принимать новые меры на рынке топлива Новак заявил об отсутствии необходимости в резких действиях на топливном рынке

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Правительство России не видит необходимости в принятии оперативных мер на топливном рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, которые приводит ТАСС, такие меры, как запрет на экспорт авиационного топлива, пока не нужны. При этом он подчеркнул, что кабмин рассматривает разные варианты развития событий на рынке.

Мы считаем, что нет необходимости в настоящее время принимать какие-либо резкие решения, — заявил Новак.

Источники агентства отмечали, что вопрос о запрете на экспорт керосина обсуждался в ходе встречи Новака с российскими нефтяниками, однако такая мера так и не была принята. Идея запрета экспорта связана с опасениями ряда экспертов. По их мнению, грядущей зимой Россия может столкнуться с дефицитом зимнего дизельного топлива, производящегося с добавлением керосиновой фракции. Нефтяникам разосланы рекомендации, в которых говорится о необходимости нарастить производство этого топлива.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина ранее заявила, что цены на бензин в России стабилизируются к зиме. По ее словам, текущий рост цен связан с «летней лихорадкой» рынка. Благодаря мерам, которые были приняты правительством РФ, они вновь пойдут на снижение.