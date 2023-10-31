Энергоэксперт предсказала стабилизацию цен на бензин к зиме Энергоэксперт Бунина предсказала стабилизацию цен на бензин к зиме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время из-за проблем топливного рынка, которые фиксируются еще с лета, наблюдается рост цен на бензин на автомобильных заправочных станциях (АЗС), рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. В разговоре с РИАМО энегроэксперт предсказала, что к зиме ситуация окончательно стабилизируется.

Мы наблюдаем рост стоимости бензина на АЗС, однако он пока связан с летней «лихорадкой» рынка и к зиме совсем успокоится, — пояснила Бунина.

Она подчеркнула, что со стороны государства были предприняты серьезные шаги, чтобы сдерживать летний рост цен на топливо. Так, с сентября в России действуют ограничения на экспорт дизеля и бензина. Это позволило снизить стоимость топлива на 4–6%. При этом в процессе цены вновь начали повышаться, напомнила эксперт. Она добавила, что в Москве и Подмосковье проблем с дефицитом бензина нет, но в Сибири фиксируются сложности с поставками.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак ранее заявил, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива затронет две трети объемов поставок на заграничные рынки. По его словам, решение по дизелю «обеспечит сохранение необходимого объема поставок на внутренний рынок».