Весь мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он напомнил, что акции по сожжению Корана проходят в странах Европы и Запада, в то время как лидеры мусульманских стран бездействуют. По словам Кадырова, они открыто позволяют попирать Священное Писание, не предпринимая никаких ответных мер.

Где находятся лидеры мусульманских государств в это время? Почему они позволяют открыто попирать наше Священное Писание и не предпринимают никаких существенных шагов для защиты мусульман и исламской религии?! Неужели недовольство и санкции США и Европы для них страшнее, чем гнев Всевышнего Аллаха?!написал он.

Россия остается единственной страной, которая противостоит агрессивной атеистической политике Запада, добавил Кадыров. Под руководством президента Владимира Путина страна ведет бой против тех, кто посягает на незыблемые ценности.

Я призываю лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств. Иначе уже будет поздно, — заключил глава Чечни.

Ранее житель Волгограда, обвиняемый в сожжении Корана, заявил, что его избил сын Кадырова Адам. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев уточнил, что соответствующая информация проверяется.