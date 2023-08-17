«Неужели санкции страшнее?»: Кадыров обратился к главам мусульманских стран Кадыров возмутился бездействием лидеров мусульманских государств

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Весь мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он напомнил, что акции по сожжению Корана проходят в странах Европы и Запада, в то время как лидеры мусульманских стран бездействуют. По словам Кадырова, они открыто позволяют попирать Священное Писание, не предпринимая никаких ответных мер.

Где находятся лидеры мусульманских государств в это время? Почему они позволяют открыто попирать наше Священное Писание и не предпринимают никаких существенных шагов для защиты мусульман и исламской религии?! Неужели недовольство и санкции США и Европы для них страшнее, чем гнев Всевышнего Аллаха?! — написал он.

Россия остается единственной страной, которая противостоит агрессивной атеистической политике Запада, добавил Кадыров. Под руководством президента Владимира Путина страна ведет бой против тех, кто посягает на незыблемые ценности.

Я призываю лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств. Иначе уже будет поздно, — заключил глава Чечни.

Ранее житель Волгограда, обвиняемый в сожжении Корана, заявил, что его избил сын Кадырова Адам. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев уточнил, что соответствующая информация проверяется.