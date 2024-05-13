«Нестандартно мыслящий»: Слуцкий оценил Белоусова и раскритиковал коллег Слуцкий назвал Белоусова нестандартно мыслящим человеком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Белоусов

Кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов является нестандартно мыслящим человеком, заявил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, именно такой подход поможет ему решить поставленные задачи. Вместе с тем политик раскритиковал своих коллег, которые голосуют против предложенных кандидатур, передает корреспондент NEWS.ru.

Уверен, что Андрей Рэмович — человек, мыслящий нестандартно, преданный президенту России, русскому миру. С непростыми задачами, на него возложенными, сумеет справиться. Что касается сегодняшнего дня (утверждения вице-премьеров), завтрашнего дня (утверждения министров) — я не совсем понимаю коллег, которые голосуют против, понимая, что все равно эти члены правительства будут назначены. Мне кажется, это деструктивный подход и попытка запутать наших избирателей, — заявил Слуцкий.

Лидер ЛДПР также заявил, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев добьется серьезных успехов на посту главы Министерства спорта РФ. Он оценивает назначение чиновника очень позитивно. Слуцкий подчеркнул, что Дегтярев был выбран на этот пост не случайно.