«Добьется серьезных успехов»: Слуцкий оценил назначение Дегтярева Слуцкий уверен, что Дегтярев добьется серьезных успехов на посту министра спорта

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев добьется серьезных успехов на посту главы Министерства спорта РФ, такое мнение в беседе с корреспондентом NEWS.ru высказал лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, он оценивает назначение чиновника очень позитивно. Слуцкий подчеркнул, что Дегтярев был выбран на этот пост не случайно.

Михаил Владимирович выдающийся спортсмен, фехтовальщик, для него это направление не случайно, когда-то Владимир Вольфович Жириновский говорил полушутя, но, наверное, и отчасти всерьез, и сегодня это стало реальность, что Михаил Владимирович заслуживает именно эту должность. <...> Уверен, что на этом посту Михаил Владимирович Дегтярев добьется серьезных успехов, — заявил лидер ЛДПР.

Слуцкий выразил уверенность, что Дегтярев продвинет то, что было сделано его предшественниками, а также добавит к этому свойственные ему системности и строгость в работе. При этом ЛДПР будет всячески поддерживать однопартийца.

Не сомневаюсь, что он не будет отрываться от родной партии, как не отрываются и остальные, кто сегодня работают вице-губернаторами, на знаковых постах в других федеральных ведомствах, как, например, Алексей Владимирович Островский. Пожелаем Михаилу Владимировичу на этом ответственном и очень непростом посту успешной и эффективной работы, — добавил депутат.

Слуцкий отметил, что раз партия поддержала премьера, она поддержит и все выдвинутые кандидатуры, однако с некоторыми с оговорками. Он надеется, что деятельность правительства только выиграет ради граждан России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. Так, Михаил Дегтярев может возглавить Министерство спорта РФ.