«Неоценимый вклад»: глава Крыма о роли Черноморского флота в СВО Аксенов назвал неоценимым вклад Черноморского флота в защиту Крыма

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Вклад Черноморского флота ВМФ России в обеспечение безопасности Республики Крым и разгром противника в ходе специальной военной операции невозможно оценить, заявил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Он поздравил командование, военнослужащих и ветеранов с Днем Черноморского флота. По словам Аксенова, моряки демонстрируют настоящую доблесть при выполнении боевых задач.

Сегодня моряки-черноморцы, верные традициям своих прославленных предшественников, достойно выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, демонстрируют воинскую доблесть, высокий профессионализм, мужество и героизм. Черноморский флот вносит неоценимый вклад в разгром врага, в защиту крымчан от угроз, — уверен глава Крыма.

Аксенов пожелал военнослужащим «крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству и нашей скорейшей победы». Он подчеркнул, что Россия гордится победами легендарных флотоводцев, таких как Федор Ушаков, Владимир Корнилов, Михаил Лазарев и Павел Нахимов.

Ранее Минобороны России опубликовало видеокадры работы Черноморского флота в районе северо-западного побережья полуострова. Российские войска уничтожили безэкипажные катера украинской армии. По данным ведомства, они перехватили пять таких аппаратов.