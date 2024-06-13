«Недостойно и дешево»: в МИД отреагировали на заявления Пашиняна об ОДКБ Захарова призвала Пашиняна думать об интересах Армении после слов об ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Властям Армении стоит думать о стратегических интересах государства, а не заниматься словесной эквилибристикой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru по поводу заявлений армянского премьер-министра Никола Пашиняна об ОДКБ. По ее словам, Южному Кавказу нужно становиться одним из центров многополярного мира, для этого есть все, но для этого нужно работать.

Дипломат отметила, что нынешние политические деятели Армении ранее заявляли о том, что ОДКБ «вышла» из республики. В этой связи нынешние высказывания о том, что Ереван может покинуть организацию, выглядят непоследовательно.

Можно сколько угодно заниматься этой словесной эквилибристикой, но мне кажется, это как-то совсем недостойно и дешево. Есть стратегические интересы государства. Есть проблемы, с которыми региону, к сожалению, пока еще не удалось распрощаться. Вот о чем нужно думать, — сказала Захарова.

По ее словам, Еревану следует думать о безопасности, стратегическом сотрудничестве и гражданской инфраструктуре, которая должна создаваться в том числе с опорой на безопасность и стабильность в регионе. По ее словам, необходимо, чтобы Южный Кавказ развивался, а не был «утянут на дно» старыми проблемами.

Сейчас все говорят о многополярности. Кому кому, а именно Южному Кавказу можно и нужно становиться одним из центров этого полицентричного мира. Все для этого есть. <...> Надо работать именно на эту составляющую, а не бесконечно придумывать какие-то настолько уж похожие на западные мемы и на вброшенные откуда-то с Запада словеса, — отметила представитель МИД РФ.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения выходит из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что сроки выхода республики из организации еще не определены.

После этого армянский премьер сообщил, что Армения может изменить свою позицию по ОДКБ, если из нее решит выйти Белоруссия. Также, по его словам, на это могут повлиять и извинения президента Белоруссии Александра Лукашенко.